Сократите дробь 50/75
Математика
Сократите дробь 50/75
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50/75=10/15 (сократили все на 5) = 2/3 (еще на 5)
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