Отметить род имен сушествительных если вам не по душе красота земная
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Отметить род имен сушествительных если вам не по душе красота земная
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По душе (ж.р.), красота (ж.р.).
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