Отметьте слово, которо заканчивается на твёрдый согласный:1)борщ 3)пень 3)ключ 4)мол??дёжь
Русский язык
Отметьте слово, которо заканчивается на твёрдый согласный:1)борщ 3)пень 3)ключ 4)мол??дёжь
Ответ(ы):
Гость:
1 слово правильно борщ
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