Отметьте верные утверждения 1) гормоны вызывают сокращение скелетных мышц 2) гладкие мышцы регулируются и автономным отделом нервной системы, и гормонами 3) гормоны щитовидной железы влияют на энергетический обмен 4) избыток г...
Биология
Отметьте верные утверждения 1) гормоны вызывают сокращение скелетных мышц 2) гладкие мышцы регулируются и автономным отделом нервной системы, и гормонами 3) гормоны щитовидной железы влияют на энергетический обмен 4) избыток гормона роста гипофиза вызывает базедову болезнь 5) при сахарном диабете поджелудочная железа вырабатывает недостаточное количество инсулина 6) спинно-мозговые нервные узлы находятся в спинном мозге 7) симпатический подотдел автономного отдела нервной системы поддерживается действием гормона надпочечников-адреналина 8) правое полушарие получает нервные импульсы и регулирует правую половину тела
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