Отрезки AB и cd пересекаются в точке o , при этом oa=od и oc=ob. найдите угол cao если угол ра??ен 26°

Геометрия
Отрезки AB и cd пересекаются в точке o , при этом oa=od и oc=ob. найдите угол cao если угол ра??ен 26°
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если угол COB или АОD равны 26°, то сумма углов COA+COB(AOD)=180° COA=180°-26°=154°
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Укажи проверочные слова1)ловка.ловкий.ловок 2)сплав.сплавщик.на сплаве. 3)кровь.к??овинка.кровный.
Ответить
Математика
Мама спекла пиріжки. Ніна з"їла 2/3 всіх + 1, Антон: 2/3, що лишилося +1, віра 2/3 + останній. скільки пиріжків спекла мама?
Ответить
Английский язык
Пожалуйста помогите дам 20 баллов
Ответить
География
Что такое отраженная реакция ?
Ответить
Геометрия
Объясните как решать пожалуйста.
Ответить