Отрезки AB и cd пересекаются в точке o , при этом oa=od и oc=ob. найдите угол cao если угол ра??ен 26°

Геометрия

Отрезки AB и cd пересекаются в точке o , при этом oa=od и oc=ob. найдите угол cao если угол ра??ен 26°

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