Отрезки AB и cd пересекаются в точке o , при этом oa=od и oc=ob. найдите угол cao если угол ра??ен 26°
Геометрия
Отрезки AB и cd пересекаются в точке o , при этом oa=od и oc=ob. найдите угол cao если угол ра??ен 26°
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если угол COB или АОD равны 26°, то сумма углов COA+COB(AOD)=180° COA=180°-26°=154°
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Мама спекла пиріжки. Ніна з"їла 2/3 всіх + 1, Антон: 2/3, що лишилося +1, віра 2/3 + останній. скільки пиріжків спекла мама?
Английский язык
География
Геометрия