Отрезок СЕ медиана треугольника АСД , АЕ =7,5 см, АС = 9 см СД =12 см.найдите перимитер т??еугольника АСД

Геометрия
Отрезок СЕ медиана треугольника АСД , АЕ =7,5 см, АС = 9 см СД =12 см.найдите перимитер т??еугольника АСД
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотри, т.к медиана делит отрезок пополам, то ae=ed, значит еd тоже 7,5, в итоге аd=15, и периметр это сумма длин всех сторон, значит P=AC+CD+AD=15+9+12=36
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