Внимательно прочитай звуковую запись слов,подумай,есть ли в каждом из них приставка.Сделай буквенную запись. (зг ибат) ( з д е с) (сп ил ит) (здат) (здан ий а) (зб эгат) Проверь себя:в каждом столбике по два слова с пристав...

Русский язык
Внимательно прочитай звуковую запись слов,подумай,есть ли в каждом из них приставка.Сделай буквенную запись. (зг ибат) ( з д е с) (сп ил ит) (здат) (здан ий а) (зб эгат) Проверь себя:в каждом столбике по два слова с приставкой с-.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сгибать, здесь, спилить, сдать, здания, сбегать
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