Внимательно прочитай звуковую запись слов,подумай,есть ли в каждом из них приставка.Сделай буквенную запись. (зг ибат) ( з д е с) (сп ил ит) (здат) (здан ий а) (зб эгат) Проверь себя:в каждом столбике по два слова с пристав...

Русский язык

Внимательно прочитай звуковую запись слов,подумай,есть ли в каждом из них приставка.Сделай буквенную запись. (зг ибат) ( з д е с) (сп ил ит) (здат) (здан ий а) (зб эгат) Проверь себя:в каждом столбике по два слова с приставкой с-.

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