Выполните из текста общеупотребительные слова) упр. 171

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Общеупотребительные слова § 45. Общеупотребительные слова представляют собой наиболее обычные и широко распространенные наименования предметов, явлений, качеств, действий, в одинаковой мере используемые и в бытовой речи, и в деловом научном и техническом стиле, и в художественной литературе. Примером их могут служить такие названия предметов, явлений, понятий, как: дом, дверь, стол, двор, улица, дерево, рыба, птица, лошадь, голова, лицо, рот, нога, день, ночь, весна, лето, час, год, прошлое, будущее, работа, отдых, разговор, купанье, ходьба и т. д. ; названия качеств и обстоятельств: веселый, твердый, теплый, чистый, красный, каменный, смелый, быстро, медленно, поздно, светло, много, завтра, пешком и т. д. ; названия действий и состояний: идти, ехать, резать, писать, ставить, нести, сидеть, ждать, кашлять и т. д. Будучи общераспространенными наименованиями всего окружающего, слова этого рода составляют основное ядро словаря, они нужны всем и используются наиболее часто, с ними каждый русский сживается еще в детстве, и в области лексики они составляют основу того, что мы называем родным языком. Многие из этих слов издавна существуют в словаре русского языка и образуют устойчивый, многовековой слой, обеспечивающий самобытность русского языка. Этим словам свойственна естественность, простота, общепонятность, отсутствие искусственности, вычурности. Этим и объясняется то, что самые яркие, глубокие и задушевные мысли и образы художниками слова создаются с широчайшим использованием этих простых и обычных слов. Вспомним лирику Пушкина, рассказы Толстого или Чехова. Недаром Чехов в письме к Горькому пишет: "Красочность и выразительность в описаниях природы достигаются только простотой, такими простыми фразами, как "зашло солнце", "стало темно", "пошел дождь" и т. д. § 46. Эти общеупотребительные слова и служат фоном, на котором выделяются разные пласты слов со специфическом употреблением и дополнительными оттенками, например, обычному идти противопоставляются книжное торжественное шествовать и разговорное с отрицательной окраской плестись или обычному доказывать противополагается книжное научное аргументировать. Общеупотребительные слова, используемые во всех стилях и жанрах, не приобретают особой стилистической окраски, и присоединение к ним, хотя бы в небольшом количестве, слов с ярким стилистическим колоритом окрашивает в соответствующий стилистический цвет весь отрывок; например, достаточно одного ласкательного слова, чтобы целое высказывание приобрело ласкательный характер: Не можете ли Вы остаться еще на денек? Введение одного слова особливый придает оттенок старомодной архаичности всему предложению: Один особливый случай заставил меня познакомиться с этим человеком, и оно представляется репликой персонажа старой повести. С этой стороны общеупотребительные слова характеризуются своего рода прозрачностью; незначительная примесь к ним слов специфического употребления меняет весь характер речи, придает ей соответствующий стилистический колорит. В этом смысле этот слой слов иногда называется нейтральным 1. В дальнейшем слова других пластов будут даваться в сравнении со словами этого разряда, на фоне которых ярче выступает их стилистическое своеобразие. Будучи общераспространенными наименованиями всего окружающего, слова этого рода составляют основное ядро словаря, они нужны всем и используются наиболее часто, с ними каждый русский сживается еще в детстве, и в области лексики они составляют основу того, что мы называем родным языком. http://www.ruslang.com/learning/gvozdev/lex_obsheupotrebitelnyeslova.html