× үмножить 20=1060 үмножить на 30.

Математика
× үмножить 20=1060 үмножить на 30.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
53*20=1060 1060*30=31800
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