Помогите пожалуйста можете помочь как сокращать дроби откудо мы берем то число на которое мы должны умножить например 36целых и 5\7+12целых 7\8

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36целых5/7+12целых7/8 превращаем обе дроби в неправильные,т е надо число перед дробью умножить на знаменатель,потом прибавить числитель,а знаменатель тот же:36×7+5=257;12×8+7=103 257/7+103/8.потом общий знаменател:56 потом числители умножаем на дополнительные множители у первой дроби 257/7 доп. множ. 56:7=8,а у второй 56:8=7,следовательно 257×8=2056;103×8=824 2056/56+824/56=2880/56=51целых24/56