Составьте программу, которая находит меньшее из трех введеных чисел a, b, c и с выводит его на экран
Информатика
Составьте программу, которая находит меньшее из трех введеных чисел a, b, c и с выводит его на экран
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Прикоснись к наружному углу глаза для обнаружения рецепторов мигательного рефле??са. Произошло ли мигание? Почему?
Қазақ тiлi
Тасырма: 1) Астана сөзі зат есімнің қай түріне жатады. Жауабы: ? 2) Кітапқұмар сөзінд??гі жіңішке дауысты дыбыстарды тап. Жаубы? 3) Көңілді сөзінде...
Биология