Составьте программу, которая находит меньшее из трех введеных чисел a, b, c и с выводит его на экран

Информатика
Составьте программу, которая находит меньшее из трех введеных чисел a, b, c и с выводит его на экран
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