В кого превращался гномик из сказки лекарство от послушности. Помогите очень СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Литература
В кого превращался гномик из сказки лекарство от послушности. Помогите очень СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. котенок 2.мяч 3.художник 4.невидимка 5.обратно в гнома 6.дождь 7.шишка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
рассказ о Пушкине! СРОЧНОО! Максимум 13 предложений!! Пожалуйста у меня есть буквал??но 30 минут!!!!!:()
Русский язык
1.Укажите ряд,в котором все слова пишутся через дефис: а)(био)сфера,(пол)дня,(полу)к??уг б)(пол)листка,(стерео)звук,(лесо)руб в)(премьер)мини...
Математика
Помогите пожалуйста можете помочь как сокращать дроби откудо мы берем то число на которое мы должны умножить например 36целых и 5\7+12целых 7\8
Информатика
Составьте программу, которая находит меньшее из трех введеных чисел a, b, c и с выводит его на экран