рассказ о Пушкине! СРОЧНОО! Максимум 13 предложений!! Пожалуйста у меня есть буквал??но 30 минут!!!!!:()

Гость: Гость:

Великий русский поэт и писатель Александр Сергеевич Пушкин родился в Москве 6 июня 1799г. С раннего детства Пушкин рос и воспитывался в литературной среде, так что можно с уверенностью сказать о том, что его будущее было предопределено. Отец Александра Сергеевича был ценителем литературы, имел большую библиотеку, дядя был известным поэтом, в гостях у которого часто бывали многие известные деятели литературы того времени.Огромное влияние на будущего поэта оказала его няня, Арина Родионовна, которую поэт будет вспоминать всю свою жизнь и посвятит не мало литературных произведений.В 1811-ом году отец и дядя решают отправить Пушкина в только что открывшийся Царскосельский Лицей. Роль Лицея в становлении личности трудно переоценить, именно там он начал писать свои первые стихи, познакомился и подружился с такими знаменитыми в будущем людьми как Иван Пущин, Вильгельм Кюхельбекер, Антон Дельвиг и многими другими. В 1814 году было опубликовано первое стихотворение тогда еще пятнадцатилетнего Пушкина «К другу стихотворцу».