рассказ о Пушкине! СРОЧНОО! Максимум 13 предложений!! Пожалуйста у меня есть буквал??но 30 минут!!!!!:()
Литература
рассказ о Пушкине! СРОЧНОО! Максимум 13 предложений!! Пожалуйста у меня есть буквал??но 30 минут!!!!!:()
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Великий русский поэт и писатель Александр Сергеевич Пушкин родился в Москве 6 июня 1799г. С раннего детства Пушкин рос и воспитывался в литературной среде, так что можно с уверенностью сказать о том, что его будущее было предопределено. Отец Александра Сергеевича был ценителем литературы, имел большую библиотеку, дядя был известным поэтом, в гостях у которого часто бывали многие известные деятели литературы того времени.Огромное влияние на будущего поэта оказала его няня, Арина Родионовна, которую поэт будет вспоминать всю свою жизнь и посвятит не мало литературных произведений.В 1811-ом году отец и дядя решают отправить Пушкина в только что открывшийся Царскосельский Лицей. Роль Лицея в становлении личности трудно переоценить, именно там он начал писать свои первые стихи, познакомился и подружился с такими знаменитыми в будущем людьми как Иван Пущин, Вильгельм Кюхельбекер, Антон Дельвиг и многими другими. В 1814 году было опубликовано первое стихотворение тогда еще пятнадцатилетнего Пушкина «К другу стихотворцу».
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
1.Укажите ряд,в котором все слова пишутся через дефис: а)(био)сфера,(пол)дня,(полу)к??уг б)(пол)листка,(стерео)звук,(лесо)руб в)(премьер)мини...
Математика
Помогите пожалуйста можете помочь как сокращать дроби откудо мы берем то число на которое мы должны умножить например 36целых и 5\7+12целых 7\8
Информатика
Составьте программу, которая находит меньшее из трех введеных чисел a, b, c и с выводит его на экран
Биология
Прикоснись к наружному углу глаза для обнаружения рецепторов мигательного рефле??са. Произошло ли мигание? Почему?