Як правильно переносити по складах слова синенький булявеньке чергують доглядаю??ь приладдям читання малювання завдання напишіть пліс
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Як правильно переносити по складах слова синенький булявеньке чергують доглядаю??ь приладдям читання малювання завдання напишіть пліс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Си-нень-кий, бу-ля-вень-ке, чер-гу-ють, дог-ля-да-ють, при-лад-дям (при-ла-ддям), чи-тан-ня (чи-та-ння), ма-лю-ван-ня (ма-лю-ва-ння), зав-дан-ня (зав-дан-ня).
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