При каком значении параметра a один корень уравнения x^2-6x+2a+3=0 больше 2, а другая мен??ше (-1)...Приму фото с решением, что бы понял что делал...или можете расписать тут...умоляю

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Т.к. х1 больше 2, то при нахождении корня дискриминант должен быть больше нуля и при делении -b+корень из дискриминанта на 2a, число должно быть больше 2, т.е. 6+корень из дискриминанта делённое на 2 должно быть больше двух. Следовательно 6 + корень из дискриминанта должно быть больше 4. Значит корень из дискриминанта должен быть больше 10. Таким образом b^2-4ac больше 10. b^2 = 36, -4ас= -4*1*(2a-3).= -8a+12 Получаем уравнение: 36-8a+12. 24=8a, a=3. Второе задание аналогично находится