Если угол между диагоналями прямоугольника прямой, то этот прямоугольник является...

Геометрия
Если угол между диагоналями прямоугольника прямой, то этот прямоугольник является...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если угол между диагоналями прямоугольника прямой, то этот прямоугольник является либо ромбом, либо квадратом.
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