Реши задачу не вычесляя цены электропровода вычисли и запиши ответ за 20м электропривова покупатель заплатил 160руб сколько нужно заплотить за 100м привода

Математика

Реши задачу не вычесляя цены электропровода вычисли и запиши ответ за 20м электропривова покупатель заплатил 160руб сколько нужно заплотить за 100м привода

Автор: Гость