Реши задачу не вычесляя цены электропровода вычисли и запиши ответ за 20м электропривова покупатель заплатил 160руб сколько нужно заплотить за 100м привода
Математика
Реши задачу не вычесляя цены электропровода вычисли и запиши ответ за 20м электропривова покупатель заплатил 160руб сколько нужно заплотить за 100м привода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)100:20=5(р)- в 5 раз больше нужно заплатить 2)160*5=800(руб)- нужно заплатить
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Геометрия
Українська мова
Як правильно переносити по складах слова синенький булявеньке чергують доглядаю??ь приладдям читання малювання завдання напишіть пліс