Реши задачу не вычесляя цены электропровода вычисли и запиши ответ за 20м электропривова покупатель заплатил 160руб сколько нужно заплотить за 100м привода

Математика
Реши задачу не вычесляя цены электропровода вычисли и запиши ответ за 20м электропривова покупатель заплатил 160руб сколько нужно заплотить за 100м привода
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)100:20=5(р)- в 5 раз больше нужно заплатить 2)160*5=800(руб)- нужно заплатить
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