Даю за эту задачу 16 баллов!!!! ширина прямоугольной песочницы 3м, а длина в 2 раза больше. какова площадь песочницы? мне нудно второе действие!!!

Математика

Даю за эту задачу 16 баллов!!!! ширина прямоугольной песочницы 3м, а длина в 2 раза больше. какова площадь песочницы? мне нудно второе действие!!!

Автор: Гость