Даю за эту задачу 16 баллов!!!! ширина прямоугольной песочницы 3м, а длина в 2 раза больше. какова площадь песочницы? мне нудно второе действие!!!
Математика
Даю за эту задачу 16 баллов!!!! ширина прямоугольной песочницы 3м, а длина в 2 раза больше. какова площадь песочницы? мне нудно второе действие!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3×2=6(м) Sпр.=3×6=18м² Ответ:Sпр.-18м²
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