Привет.я гоночная машина.я ездию очень быстро.Паша мой друг.Я люблю с ним играть в ??онки.
Английский язык
Привет.я гоночная машина.я ездию очень быстро.Паша мой друг.Я люблю с ним играть в ??онки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Hello! I am race car. I can go fast. I have my friend Pasha. I love to play racing with him.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Внимательно прочитай звуковую запись слов,подумай,есть ли в каждом из них приставка.Сделай буквенную запись. (зг ибат) ( з д е с) (сп ил ит) (з...
Математика
Даю за эту задачу 16 баллов!!!! ширина прямоугольной песочницы 3м, а длина в 2 раза больше. какова площадь песочницы? мне нудно второе действие!!!
Математика
Математика
Реши задачу не вычесляя цены электропровода вычисли и запиши ответ за 20м электропривова покупатель заплатил 160руб сколько нужно заплотить за 100м...
Русский язык