Привет.я гоночная машина.я ездию очень быстро.Паша мой друг.Я люблю с ним играть в ??онки.

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Привет.я гоночная машина.я ездию очень быстро.Паша мой друг.Я люблю с ним играть в ??онки.

Автор: Гость