Отсчет широты от.................... до ..'......
География
Отсчет широты от.................... до ..'......
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И что это чёрный за фигуру
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