Ответ какой грех на масленицу считался главным?

Музыка
Ответ какой грех на масленицу считался главным?
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Гость:
Резать скотину и есть мясное
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