Сочинение на Тёму: смешной случай из вашей жизни.

Гость: Гость:

Каждое утро мне не хотелось вставать утром рано в школу.... но однажды я решила взять себя в руки! я проснулась раньше всех и вышла из дома, подхожу к школе... вижу: двери закрыты, никого нет... пошла домой... а оказалось что сегодня суббота!