Сочинение на Тёму: смешной случай из вашей жизни.
Литература
Сочинение на Тёму: смешной случай из вашей жизни.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждое утро мне не хотелось вставать утром рано в школу.... но однажды я решила взять себя в руки! я проснулась раньше всех и вышла из дома, подхожу к школе... вижу: двери закрыты, никого нет... пошла домой... а оказалось что сегодня суббота!
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