Ответьте на вопросы от 1 до 8, пожалуйста))

География
Ответьте на вопросы от 1 до 8, пожалуйста))
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1. а) 2. в) 3. в) 4. -- 5. а) 6. б) 7. а) 8. --
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