Отзыв о произведении "Дубровский".Примерно 5-6 предложений. Пожалуйста помогите.С??ОЧНО завтра нужно сдать.

Литература
Отзыв о произведении "Дубровский".Примерно 5-6 предложений. Пожалуйста помогите.С??ОЧНО завтра нужно сдать.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Произведение несколько  монотонное, но в то - же время увлекательное и интересное. Этот роман даёт понять, что в жизни главное - честность,ответственность и честь. Роман для меня оказался, чем-то  новым. Возможно, Пушкину приходилось переживать подобное и, он решает поделиться этим с читателями. Произведение,  мне очень понравилось и удивило меня до глубины души. 
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