Три из десяти крупнейших водопадов мира находятся в Южной Америке
Математика
Три из десяти крупнейших водопадов мира находятся в Южной Америке
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