Сперва мальчик прошёл 200 метров за 5 минут. Потом он решил передохнуть 30 минут. Затем мальчик прошёл 500 метров за 5 минут. Найдите среднюю скорость мальчика.

Математика
Сперва мальчик прошёл 200 метров за 5 минут. Потом он решил передохнуть 30 минут. Затем мальчик прошёл 500 метров за 5 минут. Найдите среднюю скорость мальчика.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)200+500=700(м)сколька всего метров прошёл 2)5+5=10(мин)за сколько минут он прошёл это расстояние 3)700:10=70( м/мин)
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