Сперва мальчик прошёл 200 метров за 5 минут. Потом он решил передохнуть 30 минут. Затем мальчик прошёл 500 метров за 5 минут. Найдите среднюю скорость мальчика.

Математика

Сперва мальчик прошёл 200 метров за 5 минут. Потом он решил передохнуть 30 минут. Затем мальчик прошёл 500 метров за 5 минут. Найдите среднюю скорость мальчика.

Автор: Гость