Родственное слова к слову перочинный

Русский язык
Родственное слова к слову перочинный
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перочный нож.....и всё
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