Отзыв по повести "Слепой музыкант" В. Г. Короленко

Гость: Гость:

Доброго времени суток! Сегодня я спешу поделиться с Вами книгой, которая тронула меня до глубины души. Это книга писателя Владимира Короленко "Слепой музыкант". Начну свой отзыв с того, что прочесть эту книгу я не спешила, мне казалось, то есть книги более интересные, чем эта. Мне ее посоветовал мой молодой человек, говоря, что книга Владимира Короленко очень хорошая, что ее обязательно нужно прочесть, это важно для дальнейшего развития личностного пути человека. Длился уговор около года, в итоге, я сдалась и загорелась желанием прочитать эту книгу. У меня было два варианта: электронный и печатная книга. Но книги в электронном варианте я не очень люблю. Я люблю печатные экземпляры, нравится "прикасаться" к творчеству, иметь тактильный контакт. И вот, собравшись в книжный, я решила купить книгу, чтобы познакомиться с ней. Книжный от нашего дома достаточно далеко, но желание прочитать столь глубокую книгу, как утверждал мой молодой человек, было сильнее, чем расстояние и холод зимы. И вот, она у меня в руках. Маленькая книжечка в мягком переплете. Скажу честно, я люблю книги в твердом переплете, меня просто к ним тянет. Но "Слепой музыкант" был один, к моему большому сожалению и одновременно - радости - я сумела найти его и купить. Обложка выглядит очень просто, издательство бюджетное, светло-бежевый фон в ярко-красной рамке. В центре книги большими буквами написано В. Короленко "Слепой музыкант".