Отзыв по рассказу урок французского
Литература
Отзыв по рассказу урок французского
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассказ Уроки французского мне очень понравился своей душевностью добротой и простотой пересказа.
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