Памагите пажалуйста. ты хочешь купить мама подарок на день рождения. ты обратился за советом в консультанту торгового зала.. Составь и запиши ваш диалог. Обрати внимание на то, какие обращения ты и консультант используете

Гость: Гость:

Я:Здраствуйте Консультат:Здрасвуйте Я:У вас есть подарок для мамы? Консультат:Да есть,но на какой праздник? Я:На мамен день рожденья Консультат:Конечно есть а что твоя мама любит? Я: Моя мама любит цветы,красивые яркие цвета Консультат:Ну хорошо держи тебе Красивый букет роз самых ярких и коробку конфет Я:Спасибо))Досвидания!!)) Консультат Неза что пока