Памогите мне пожалуйста составить биологическую сказку

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Король "Ядрышко" и его королевство. В далеком королевстве "Клетка", жил да был король "Ядрышко". У короля был свой замок "Ядро". В его королевстве всегда был порядок, и каждый выполнял свою функцию и свои обязанности. Вместо воздуха в их королевстве была "Цитоплазма", они плавали в ней, как в море. Все их королевство было заполнено "Цитоплазмой", а границей окружавшей их королевство была "Плазматическая мембрана", которая не позволяла никому выбраться из этого королевства, и также не позволяла проникнуть в него. Она защищала жителей и короля королевства. У короля "Ядрышка" была огромная "ДНК" библиотека, хранившая всю его наследственную информацию. Еще у короля были верные слуги "Хромосомы", которые и охраняли ту самую библиотеку. В королевстве "Клетка" была самая новейшая и современная энергетическая станция "Митохондрия" и самая вкусная кухня "Лизосома". "Эндоплазматическая сеть" служила для транспортировки полезных веществ, а "Комплекс Гольджи" принимал продукты. Еще в королевстве "Ядрышка" был "Клеточный центр", который играл важную роль в численности населения. Все жители королевства "Клетка" жили в мире и покое. Они жили долго и счастливо.