Помогите пожалуйста . морфологический разбор с высокого (дерева)
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Помогите пожалуйста . морфологический разбор с высокого (дерева)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что? дерево(сущ.предмет) Нач. форма дерево Пост. признаки: нариц,неодуш,ср род,2 склон непост признаки:ед число,имен падеж,подлежащее
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