Что такое ирония? скажите пж
Литература
Что такое ирония? скажите пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тонкая насмешка, выраженная в скрытой форме. Т.е. ты можешь не подозревать, что это шутка, а на самом деле это шутка
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