Что такое ирония? скажите пж

Литература
Что такое ирония? скажите пж
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тонкая насмешка, выраженная в скрытой форме. Т.е. ты можешь не подозревать, что это шутка, а на самом деле это шутка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
НАЙТИ МАССУ ОКСИДА СЕРЫ ЕСЛИ НЮ ОКСИДА СЕРЫ РАВНО 2 МОЛЬ
Ответить
Математика
6см х 5равно ? см ,6дм х5 равно ?дм
Ответить
Химия
Соединения меди можно вернуть в оксид обработкой щелочью (для перевода солей в ги??роксиды) и прокаливанием изделия (для разложения гидроксида). Ги...
Ответить
Обществознание
1. Что такое домашний труд? 2. Какие потребности семьи удовлетворяет совместный труд? 3. Для чего нужно семейное хозяйство? 4. Кого считают р...
Ответить
История
Что такое рейхстаг? А) глава правительства в Германии; Б) парламент в Германии; В) титул императора в Германии.
Ответить