Пара лошадей пробежала 20 км,Какое расстояние пробежала каждая?
Математика
Пара лошадей пробежала 20 км,Какое расстояние пробежала каждая?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20, потому что они бежали двое по 20 км
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