Парламент это что в поссии

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Парламент это что в поссии
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Автор: Гость
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Гость:
Федеральное Собрание — парламент Российской Федерации — является представительным и законодательным органом Российской Федерации. 
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