Парламент это что в поссии
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Парламент это что в поссии
Ответ(ы):
Гость:
Федеральное Собрание — парламент Российской Федерации — является представительным и законодательным органом Российской Федерации.
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