Ребятки, помогите, пожалуйста, с рифмой!!!! И пришлось Вам учить воспитанию, чтобы ??ремя былое вернуть, И нужных нет слов для признания, чтобы выразить __________. (написала " до конца их", но не подходит)
Литература
Ребятки, помогите, пожалуйста, с рифмой!!!! И пришлось Вам учить воспитанию, чтобы ??ремя былое вернуть, И нужных нет слов для признания, чтобы выразить __________. (написала " до конца их", но не подходит)
Ответ(ы):
Гость:
Для желания так что радуйся
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