Ребятки, помогите, пожалуйста, с рифмой!!!! И пришлось Вам учить воспитанию, чтобы ??ремя былое вернуть, И нужных нет слов для признания, чтобы выразить __________. (написала " до конца их", но не подходит)

Литература

Ребятки, помогите, пожалуйста, с рифмой!!!! И пришлось Вам учить воспитанию, чтобы ??ремя былое вернуть, И нужных нет слов для признания, чтобы выразить __________. (написала " до конца их", но не подходит)

Автор: Гость