Перечисли приёмы с помощью которых можно уменьшить потери витаминов при варке ов??щей

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Варка паром Готовить только на горячем пару. При этом овощи, фрукты, а также рыба должны находиться в специальной сетчатой корзине или сите и не соприкасаться с кипящей водой. В результате сохраняется натуральный вкус продукта, а количество соли и специй можно значительно уменьшить. Проследите, чтобы в кастрюле было достаточное количество воды (от 1/10 до 1/4 веса приготавливаемых продуктов) и чтобы крышка была закрыта до самого конца варки. Припускание Овощи обильно смочить водой и положить в холодную кастрюлю. Можно добавить совсем немного воды (она не должна покрывать продукты полностью) , подогреть на сильном огне, пока крышка не станет горячей, после этого убавить пламя до минимума, а крышку снять на 5-10 минут позже, чем обычно. Ни в коем случае не снимайте крышку в процессе варки. Таким образом можно готовить и картофель. На килограмм будет вполне достаточно чашки воды. Добавьте жир (около 5 г на порцию) он не даст овощам подгореть в начальной фазе, улучшит аромат, позволит сэкономить соль и приправы, а также поможет лучше усвоить жирорастворимые витамины. Тушение (припускание продукта с пряностями и приправами) Этот способ наиболее распространен среди российских хозяек, правда, при тушении теряется больше полезных веществ, чем при жарке. Варка с небольшим количеством жира Вы можете радикально уменьшить потребление жира, если откажитесь от жирного мяса и панирования. Снимайте жир с очень жирных супов и соусов. Вместо сливок для соусов используйте молоко. Постное мясо можно обжарить в небольшом количестве жира на тефлоновой сковородке, а если мясо жирное, то жира можно вовсе не добавлять. Если вы решили побаловаться картофелем-фри, шницелем или рыбными палочками, то после приготовления положите их на салфетку она впитает часть жира. Разогревать пищу на медленном огне не рекомендуется, ведь при этом пропадает значительная часть витаминов.