Перечислить формы глаголов сослагательного и повелительного наклонения.

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Например, форма повелительного наклонения может; иметь значения условного наклонения (1) и изъявительного (2): 1) Не будь на то господня воля, не отдали б Москвы (М. Лермонтов) ; 2) Раз он ему и скажи: «Вижу, Азамат, что тебе больно понравилась эта лошадь» (М. Лермонтов) . Глаголы в условном(сослогательном) наклонении обозначают не реальные действия, а желаемые, возможные. Формы условного наклонения образуются от основы инфинитива (или основы прошедшего времени) с помощью суффикса -л- (за которым следует окончание со значением числа и в единственном числе — рода) и частицы бы (б) (которая может стоять перед глаголом, после него, а может быть оторвана от него) . Например: Если б я была поэтом, я жила бы как щеглёнок и не в клетке бы свистела, а на ветке на заре (Ю. Мо-риц) .