Перечислите основные ароморфозы иглокожих.

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Основные ароморфозы растительного и животного мира с распределением по эрамОсновные ароморфозы ЭраЭтапАроморфозыАрхей-Прокариоты. Возникновение фотосинтеза, начало выработки кислородаПротерозой-Возникновение озонового слоя. Возникновение эукариот. Существует митоз. Появились мембранные органеллы. Половое размножение. Многоклеточность. Появление тканей и органов.ПалеозойКембрийИзвестковый и фосфатный скелет. Хищничество. Развиваются подвижные организмы.ОрдовикПоявляются хордовыеСилурПоявление членистоногих. Появляется новый отряд беспозвоночных: иглокожие. Появляются первые настоящие позвоночные: панцирные бесчелюстные. Появление наземных растений. Выход на сушу животных – пауков.ДевонПродолжение развития наземных растений. Появляются настоящие рыбы с хрящевым и костным скелетом. Двоякодышащие рыбы: появление лёгких. Кистепёрые рыбы: появление парных плавников. Появляются леса из папоротников, хвощей и плаунов. Появляются многоножки и насекомые. Потомки рыб выходят на сушу: появление земноводных.КарбонРаспространяются голосемянные растения: независимость размножения от воды. Первые крылатые насекомые. Появление полностью наземного отряда позвоночных: пресмыкающихся.ПермьСмена папоротников и плаунов голосемянными. Исчезновение земноводных. Усложнение лёгких. Новые типы кожных покровов: чешуя и т.п..МезозойТриасКостистые рыбы вытесняют хрящевых и кистеперых. Появление теплокровных млекопитающих и птиц.ЮраВозникновение сумчатых и плацентарных.МелПокрытосемянные растения вытесняют голосемянные, у них появляется цветок, оплодотворение посредством насекомых.КайнозойПалеогенФормирование насекомоядных, хищных, ластоногих, китообразных, копытных млекопитающих, приматов. Господство млекопитающих и птиц. НеогенПоявление травоядных млекопитающих, первых человекообразных обезьян. АнтропогенПоявление человека.