Перечислите слои населения в городах Италии, Франции, Англии, Германии
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Перечислите слои населения в городах Италии, Франции, Англии, Германии
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Гость:
С днём рождения и желаю вам удачи
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