Перелётные птицы отправились на юг. Составить схему предложения.

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Перелётные птицы отправились на юг. Составить схему предложения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перелётные-прил. определение~~~~ птицы-сущ.подлежащее_____ отправились-глагол сказуемое==== на-предлог юг-сущ.обстоятельство.-.-.-.-. (повест. невоскл. распр. простое) [____ =====].
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