Переносне та пряме значеня слів: Ведмежий, солодкий, сталевий, цукор, труба, барліг, життя, воля, послуга. Складіть речення з утвореними словосполученнями.
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Переносне та пряме значеня слів: Ведмежий, солодкий, сталевий, цукор, труба, барліг, життя, воля, послуга. Складіть речення з утвореними словосполученнями.
Ответ(ы):
Гость:
1. Ведмежа послуга, ведмежий барліг 2. Солодке життя, солодкий цукор 3. Сталева воля, сталева труба
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