"Напряжение на первичной обмотке трансформатора с коэффициентом трансформации 0.2 равно 220 В. Какого напряжение на его вторичной обмотке" Помогите пожалуйста с решением(желательно с подробным и чтоб дано было) Очень срочно н...

Физика
"Напряжение на первичной обмотке трансформатора с коэффициентом трансформации 0.2 равно 220 В. Какого напряжение на его вторичной обмотке" Помогите пожалуйста с решением(желательно с подробным и чтоб дано было) Очень срочно нужно! Заранее спасибо)))
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