"Напряжение на первичной обмотке трансформатора с коэффициентом трансформации 0.2 равно 220 В. Какого напряжение на его вторичной обмотке" Помогите пожалуйста с решением(желательно с подробным и чтоб дано было) Очень срочно н...

Физика

"Напряжение на первичной обмотке трансформатора с коэффициентом трансформации 0.2 равно 220 В. Какого напряжение на его вторичной обмотке" Помогите пожалуйста с решением(желательно с подробным и чтоб дано было) Очень срочно нужно! Заранее спасибо)))

Автор: Гость