Перепиши в тетрадь и вставь пропущенные слова
Биология
Перепиши в тетрадь и вставь пропущенные слова
Ответ(ы):
Гость:
По порядку пропущенных слов: 1)Гниения 2)Почками,легкими или же кожей 3)Почки 4)Моча,поступает по мочеточникам и поступает в мочевой пузырь 5)Растений,выделение осуществляется в листьях,после чего листья опадают
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