Перепиши в тетрадь и вставь пропущенные слова

Гость: Гость:

По порядку пропущенных слов: 1)Гниения 2)Почками,легкими или же кожей 3)Почки 4)Моча,поступает по мочеточникам и поступает в мочевой пузырь 5)Растений,выделение осуществляется в листьях,после чего листья опадают