Пересекаются ли прямые y=7,9x-6,3 и y=-6,3+7,9; y=2,6x-5 и y=2,6+5? Если да, то вычислите координаты точек пересечения.
Алгебра
Пересекаются ли прямые y=7,9x-6,3 и y=-6,3+7,9; y=2,6x-5 и y=2,6+5? Если да, то вычислите координаты точек пересечения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)7,9х-6,3=-6,3+7,9 Х=1;у=1,6 отв. да 2)2,6х-5=2,6+5 Х=4,8 у=7,48
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