Пересекаются ли прямые y=7,9x-6,3 и y=-6,3+7,9; y=2,6x-5 и y=2,6+5? Если да, то вычислите координаты точек пересечения.

Алгебра

Пересекаются ли прямые y=7,9x-6,3 и y=-6,3+7,9; y=2,6x-5 и y=2,6+5? Если да, то вычислите координаты точек пересечения.

Автор: Гость