Пересказ книги Все из за мистера Террепта. Помогите пожалуйста!!!!)))
Литература
Пересказ книги Все из за мистера Террепта. Помогите пожалуйста!!!!)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Террапт, это учитель школы который добрый. Он любит всех учеников. Пол книги рассказывается об этом, А вторая часть начинается с того, что Питер попадает в Террапта снежком на улице. Случайно. Террапт попадает в больницу. Все его ученики начинают понимать, что без него жизнь тяжела и, что надо быть добрее. В конце Террапту делают операцию и он выздоравливает!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
1)He wiil loooking ... his younger brother until his mother comes a. from b. forward c.at d.after 2)have your father ever been Italy? ...
Математика
Помогите составить выражения: 1 Дима купил a маркеров по 6 грн.На сдачу он получил 12 грн. Сколько денег было у Димы до покупки. 2. Найди перимет...
История
Какие три из названных достижений изобретения появились в Финикии пирамида бетон пурпурная краска стекло ироглифы алфавит
Алгебра