Пересказ книги Все из за мистера Террепта. Помогите пожалуйста!!!!)))

Гость: Гость:

Террапт, это учитель школы который добрый. Он любит всех учеников. Пол книги рассказывается об этом, А вторая часть начинается с того, что Питер попадает в Террапта снежком на улице. Случайно. Террапт попадает в больницу. Все его ученики начинают понимать, что без него жизнь тяжела и, что надо быть добрее. В конце Террапту делают операцию и он выздоравливает!