Помогите составить выражения: 1 Дима купил a маркеров по 6 грн.На сдачу он получил 12 грн. Сколько денег было у Димы до покупки. 2. Найди периметр квадрата со стороной 9 дм. 3.Двое детей играли в шахматы 3 часы.Сколько времен...

Математика

Помогите составить выражения: 1 Дима купил a маркеров по 6 грн.На сдачу он получил 12 грн. Сколько денег было у Димы до покупки. 2. Найди периметр квадрата со стороной 9 дм. 3.Двое детей играли в шахматы 3 часы.Сколько времени играл каждый из них? Объясни ответ.

Автор: Гость