Помогите составить выражения: 1 Дима купил a маркеров по 6 грн.На сдачу он получил 12 грн. Сколько денег было у Димы до покупки. 2. Найди периметр квадрата со стороной 9 дм. 3.Двое детей играли в шахматы 3 часы.Сколько времен...

Математика
Помогите составить выражения: 1 Дима купил a маркеров по 6 грн.На сдачу он получил 12 грн. Сколько денег было у Димы до покупки. 2. Найди периметр квадрата со стороной 9 дм. 3.Двое детей играли в шахматы 3 часы.Сколько времени играл каждый из них? Объясни ответ.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А×6=12 а=12÷6 а=2 2 маркера он купил
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