Переведите на руский плизз әр отбасының калыптаскан әдет-ғұрпы ата дәстүр болад?? Әр отбасындағы әкеннің ролі ерекше Әке-отбасынның асыраушысы отбасы мүшесіннің терегі қамқоршысы Ер баланың өсіп жетілін өз алдына жеке тұлған б...
Қазақ тiлi
Переведите на руский плизз әр отбасының калыптаскан әдет-ғұрпы ата дәстүр болад?? Әр отбасындағы әкеннің ролі ерекше Әке-отбасынның асыраушысы отбасы мүшесіннің терегі қамқоршысы Ер баланың өсіп жетілін өз алдына жеке тұлған болып қалыптысунда қоғамдағы өз орнып дұрыс таба білеуінде әкенің атқаратын енбегі ерекше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У каждой семьи есть свои традиции. В каждой семье отец занимает особенное место. Он опора, кормилец семьи. При взрослении для каждого мальчика отец является примером, он играет важную роль в становлении ребенка на правильный путь, также в нахождении своего места в жизни.
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