Переведите плиз,срочно!!

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Переведите плиз,срочно!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. Если люди не загрязнили бы планету, многие виды животных не исчезли бы. 2. Если страны тратили бы больше денег на научные исследования, то ученые решили бы некоторые проблемы окружающей среды. 3. Если люди мечтали бы больше о космических полетах (полётах в космос), то они бы нашли другую планету для жизни. 4. Если люди не изобрели бы разные машины и развитую промышленность, то экологические проблемы (проблемы, связанные с окружающей средой) не возникли бы.
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