Что такое былина? Помагите.

Литература
Что такое былина? Помагите.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Былина это произведение, где рассказывается о том ,что было на самом деле
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