Что такое былина? Помагите.
Литература
Что такое былина? Помагите.
Ответ(ы):
Гость:
Былина это произведение, где рассказывается о том ,что было на самом деле
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста. ..Просклонять прилогательные (Золотой спелое) безударные окончание пиши так же, как ударные..
Английский язык
Вставить пропущенное и перевести) очень надо) помогите, после тренировки очень ус??ала) побыстрей) заранее- огромное спасибо) побыстрей самое главное)